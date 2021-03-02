Львів призначив Безсмертного головним тренером команди
15:28 - Читать на русском
"Синьо-золоті" офіційно визначились з новим наставником.
Львів оголосив про призначення Анатолія Безсмертного новим головним тренером, повідомляє офіційний сайт "містян".
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52-річний фахівець замінив на цій посаді Віталія Шумського, який п'ять місяців працював виконувачем обов'язків наставника клубу. Допомагатиме Безсмертному Едуард Павлов.
Нагадаємо, останньою командою новопризначеного коуча було першолігове Полісся. Окрім житомирян він тренував Полтаву, Суми та черкаський Дніпро.
Львів після 16-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у своєму активі 12 очок.
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