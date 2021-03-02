Львов объявил о назначении Анатолия Бессмертного новым главным тренером, сообщает официальный сайт "горожан".

Львов официально уволил Шумского

52-летний специалист сменил на этом посту Виталия Шумского, который пять месяцев работал исполняющим обязанности наставника клуба. Помогать Бессмертному будет Эдуард Павлов.

Напомним, последней командой нового коуча было перволиговое Полесья. Кроме житомирян он тренировал Полтаву, Сумы и черкасский Днепр.

Львов после 16-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе 12 очков.

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