Центральний захисник Артем Вовкун продовжить кар'єру у Львові, повідомляє прес-служба "містян".

Екс-захисник Динамо перебрався до табору 7-разового чемпіона Угорщини

20-річний оборонець підписав з "синьо-золотими левами" контракт терміном на 2 роки.

Нагадаємо, Вовкун – вихованець Львова. У лютому 2020-го перейшов у словацький Земплін, за який у Суперлізі зіграв 8 матчів плюс дві гри у Кубку Словаччини. В липні 2021-го перебрався у друголіговий Мункач у статусі вільного агента. Згодом покинув закарпатців і дотепер залишався без команди.

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