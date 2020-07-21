Львів попрощався з п'ятьма гравцями – серед них вихованець Динамо

Володимир Приймак, Сергій Люлька, Антон Братков та Ігор Гончар покинули львівський клуб через завершення контракту, повідомляє офіційний сайт Львова.

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Додамо, що Люлька є вихованцем Динамо, який остаточно покинув київський клуб у 2016 році. Окрім цього, команду покинув і бразилець Ліма, який тепло попрощався із "синьо-золотими левами".

До слова, Львів завершив сезон на 11 місці, яке дозволяє клубу залишитись в УПЛ через збільшення кількості команд в елітному дивізіоні.

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