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Львів попрощався з п'ятьма гравцями – серед них вихованець Динамо

15:28 - Читать на русском
Львів попрощався з п'ятьма гравцями – серед них вихованець Динамо
Жонатан Ліма (ліворуч) / ПФК Львів

ПФК Львів покинули одразу п'ятеро гравців.

Володимир Приймак, Сергій Люлька, Антон Братков та Ігор Гончар покинули львівський клуб через завершення контракту, повідомляє офіційний сайт Львова.

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Додамо, що Люлька є вихованцем Динамо, який остаточно покинув київський клуб у 2016 році. Окрім цього, команду покинув і бразилець Ліма, який тепло попрощався із "синьо-золотими левами".

До слова, Львів завершив сезон на 11 місці, яке дозволяє клубу залишитись в УПЛ через збільшення кількості команд в елітному дивізіоні.

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Hoje acaba o meu ciclo com o @fclviv e fica a minha eterna gratidão por esse clube que abriu as portas para jogar na europa em uma premier league junto em uma parceria com o @batshow Dedicação e entrega no trabalho ficou como agradecimento também para esse que se tornará ainda uma grande equipe da premier league ucraniana. Foram 2 anos de evolução e aqui fica os meus agradecimentos. Desejo sorte para todos que ficam e um grande abraço pra esse povo que me recebeu aqui tão bem nesse país maravilhoso. Сьогодні мій цикл закінчується @fclviv, і моя вічна подяка за цей клуб, який відкрив свої двері, щоб грати в Європі у прем'єр-лізі разом у партнерстві з @batshow Відданість і доставка на роботу також був завдяки тому, хто також стане чудовою командою в Прем'єр-лізі України. Це було 2 роки еволюції, і ось моя подяка. Бажаю удачі всім, хто залишився, і великого обійму цим людям, які так добре вітали мене тут, у цій чудовій країні.

Допис, поширений Jonatan Lima (@_jonatanlima_)

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Теги
Трансфери Львів Львів Антон Антон Братков Владислав Владислав Приймак да Сілва Ліма да Сілва Ліма Жонатан Сергій Сергій Люлька Ігор Ігор Гончар
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