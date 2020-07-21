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Львов попрощался с пятью игроками – среди них воспитанник Динамо

21 июля 15:31 - Читати українською
Львов попрощался с пятью игроками – среди них воспитанник Динамо
Жонатан Лима (слева) / ПФК Львов

ПФК Львов покинули сразу пять игроков.

Владимир Приймак, Сергей Люлька, Антон Братков и Игорь Гончар покинули львовский клуб из-за завершения контракта, сообщает официальный сайт Львова.

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Добавим, что Люлька является воспитанником Динамо, который окончательно покинул киевский клуб в 2016 году. Кроме этого, команду покинул и бразилец Лима, тепло попрощался с "сине-золотыми львами".

К слову, Львов завершил сезон на 11 месте, которое позволяет клуба остаться в УПЛ из-за увеличения количества команд в элитном дивизионе.

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Hoje acaba o meu ciclo com o @fclviv e fica a minha eterna gratidão por esse clube que abriu as portas para jogar na europa em uma premier league junto em uma parceria com o @batshow Dedicação e entrega no trabalho ficou como agradecimento também para esse que se tornará ainda uma grande equipe da premier league ucraniana. Foram 2 anos de evolução e aqui fica os meus agradecimentos. Desejo sorte para todos que ficam e um grande abraço pra esse povo que me recebeu aqui tão bem nesse país maravilhoso. Сьогодні мій цикл закінчується @fclviv, і моя вічна подяка за цей клуб, який відкрив свої двері, щоб грати в Європі у прем'єр-лізі разом у партнерстві з @batshow Відданість і доставка на роботу також був завдяки тому, хто також стане чудовою командою в Прем'єр-лізі України. Це було 2 роки еволюції, і ось моя подяка. Бажаю удачі всім, хто залишився, і великого обійму цим людям, які так добре вітали мене тут, у цій чудовій країні.

Допис, поширений Jonatan Lima (@_jonatanlima_)

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Трансферы Львов Львов Антон Антон Братков Владислав Владислав Приймак да Силва Лима да Силва Лима Жонатан Сергей Сергей Люлька Игорь Игорь Гончар
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