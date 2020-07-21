Львов попрощался с пятью игроками – среди них воспитанник Динамо

Владимир Приймак, Сергей Люлька, Антон Братков и Игорь Гончар покинули львовский клуб из-за завершения контракта, сообщает официальный сайт Львова.

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Добавим, что Люлька является воспитанником Динамо, который окончательно покинул киевский клуб в 2016 году. Кроме этого, команду покинул и бразилец Лима, тепло попрощался с "сине-золотыми львами".

К слову, Львов завершил сезон на 11 месте, которое позволяет клуба остаться в УПЛ из-за увеличения количества команд в элитном дивизионе.

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