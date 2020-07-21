"Шанси у Карпат є": Циганик розповів, де гратимуть львів'яни у наступному сезоні

Схоже, Карпати не мають наміру залишити своїх вболівальників без футболу у сезоні 2020/21.

"Карпати повинні пройти ліцензування після завершення турніру Першої ліги. Вони подадуть заявку, щоб брати участь в Першій лізі в наступному сезоні.

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Є шанси у Карпат, щоб отримати ліцензію для виступу в Першій лізі. Навіть з урахуванням тих боргів, які є. Якщо будуть певні кроки назустріч, будуть домовленості та відстрочки, то Карпати отримають атестат.

Але у Карпат через невиплату боргів є бан на заявку нових футболістів. Команда може грати тільки своїми вихованцями. І розраховувати, що Карпати вийдуть своїми вихованцями в наступному сезоні в УПЛ – шансів практично немає", – заявив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

Нагадаємо, Карпати не змогли завершити сезон УПЛ через проблеми з фінансуванням та фінішували на останній сходинці.

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