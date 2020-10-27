Лужний відреагував на чутки про можливе призначення тренером Львова
Колишній гравець та тренер Динамо Олег Лужний прокоментував інтерес від Львова та розповів про інші пропозиції щодо продовження тренерської кар'єри.
"Я вперше чую про інтерес від Львова. Чи розглядаю я інші пропозиції? Так, розглядаю.
Лужний та Дулуб стали претендентами на пост головного тренера Львова, – ЗМІ
Але посеред сезону ніхто не піде в команду. Потрібно йти або на початку сезону, або між першим і другим колом", – сказав Олег Лужний у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, Георгій Цецадзе подав у відставку після поразки від СК Дніпро-1 (1:3). Керівництво Львова хоче завершити пошуки нового наставника для команди до 28 жовтня. Серед претендентів ЗМІ називали Олега Лужного та Олега Дулуба.
До слова, клуб розташувався на дні турнірної таблиці. Після 7 зіграних турів Львів має у своєму активі лише одне очко. Вже 1 листопада на команду чекає зустріч з Ворсклою, яка є одним із лідерів УПЛ. Початок матчу о 17:00.
СК Дніпро-1 впевнено переміг Львів на виїзді – безвиграшна серія "містян" в УПЛ досягнула 19 матчів