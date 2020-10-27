Колишній гравець та тренер Динамо Олег Лужний прокоментував інтерес від Львова та розповів про інші пропозиції щодо продовження тренерської кар'єри.

"Я вперше чую про інтерес від Львова. Чи розглядаю я інші пропозиції? Так, розглядаю.

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Але посеред сезону ніхто не піде в команду. Потрібно йти або на початку сезону, або між першим і другим колом", – сказав Олег Лужний у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Георгій Цецадзе подав у відставку після поразки від СК Дніпро-1 (1:3). Керівництво Львова хоче завершити пошуки нового наставника для команди до 28 жовтня. Серед претендентів ЗМІ називали Олега Лужного та Олега Дулуба.

До слова, клуб розташувався на дні турнірної таблиці. Після 7 зіграних турів Львів має у своєму активі лише одне очко. Вже 1 листопада на команду чекає зустріч з Ворсклою, яка є одним із лідерів УПЛ. Початок матчу о 17:00.

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