Львов на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с защитником Сергеем Борзенко.

Лужный отреагировал на слухи о возможном назначении тренером Львова

О причинах разрыва контракта не сообщается. 34-летний футболист выступал за львовян с 2018 года. За это время Сергей успел завоевать капитанскую повязку в коллективе. Клуб пожелал своему экс-капитану успехов и достижений в дальнейшей футбольной карьере.

В прошлом сезоне УПЛ Борзенко провел 31 поединок, в которых отметился голом.

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