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Львів підтвердив відхід Бандури

14:44 562 Читать на русском
Львів підтвердив відхід Бандури
Олександр Бандура / фото з відкритих джерел

Досвідчений голкіпер покинув клуб, за який виступав протягом двох з половиною сезонів.

Про відхід 33-річного воротаря повідомив офіційний сайт Львова. Від сьогодні Бандура має статус вільного агента.

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У поточному сезоні Бандура зіграв 6 матчів за Львів в УПЛ. Раніше в елітному дивізіоні чемпіонату України він виступав за Верес, Сталь, донецький Металург і Таврію.

Нагадаємо, що Львів наразі перебуває на 10 місці у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році команда зіграє 22 лютого проти донецького Олімпіка.

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