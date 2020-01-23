Львів підтвердив відхід Бандури

Україна — 16:05 47
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Шахтар обійшов Динамо та став найкращим українським клубом у рейтингу IFFHS – кияни серйозно опустилися
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Динамо – Вардар: онлайн-трансляція контрольного матчуУкраїна — 15:55 1529
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Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідераЗбірна України — 12:30 9043
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Воротар Зорі Шевченко отримав травму на зборі в Туреччині – йому знадобиться операціяУкраїна — 12:23 792
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"Мені потрібен Зінченко, він буде у мене в першій команді", – Варга пригадав розмову з легендарним тренеромАнглія — 09:44 11917