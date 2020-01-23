Львів підтвердив відхід Бандури

Досвідчений голкіпер покинув клуб, за який виступав протягом двох з половиною сезонів.

Про відхід 33-річного воротаря повідомив офіційний сайт Львова. Від сьогодні Бандура має статус вільного агента.

Мелікян: Банкрутство Львову не загрожує – у клубу міцні фінансові тили

У поточному сезоні Бандура зіграв 6 матчів за Львів в УПЛ. Раніше в елітному дивізіоні чемпіонату України він виступав за Верес, Сталь, донецький Металург і Таврію.

Нагадаємо, що Львів наразі перебуває на 10 місці у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році команда зіграє 22 лютого проти донецького Олімпіка.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?