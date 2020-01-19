Мелікян: Банкрутство Львову не загрожує – у клубу міцні фінансові тили

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян поділився найближчими планами команди на трансферному ринку.

"Ми у своїй селекційній роботі і далі будемо робити ставку на футболістів з Бразилії. Тим більше, що у наших бразильців з адаптацією проблем не виникало. І хоча під час зимової перерви Львів за сімейними обставинами покинули Мартан і Педро, сподіваюся, що вже найближчим часом ми підсилимося 4-5 їхніми співвітчизниками. Втім, це аж ніяк не означає, що ми ігноруємо гравців з українським паспортом, тому уважно стежимо і за своїми вихованцями.

Бразильці – це Мерседес, а його легше продати, ніж Ладу, – Мелікян оригінально пояснив трансферну політику Львова

Попередні клуби, в яких я працював – донецький Металург та кам’янська Сталь – не уникли банкрутства. На щастя, Львову це не загрожує, у команди завдяки клубному керівництву, міцні фінансові тили", – сказав Мелікян в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на зимову паузу львів’яни пішли на десятій сходинці, набравши 15 очок.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?