Львів підсилився двома новачками

Львів продовжує підписувати нових гравців, які повинні допомогти команді зберегти прописку в УПЛ.

Львівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про прихід захисника Єгора Клименчука і хавбека Микити Ходаковського.

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Угоди обох новачків розраховані на два роки. У першій частині сезону 2019/20 Клименчук виступав за Олімпік (4 матчі), однак у грудні розірвав контракт з донеччанами. Ходаковський захищав кольори друголігової Буковини (8 ігор), свого часу він мав досвід виступів на рівні УПЛ в складі Зірки.

Нагадаємо, Львів посідає десяту сходинку чемпіонату України, здобувши 18 очок у 15 турах. У січні "містяни" підписали захисника Бопесу та голкіпера Пенькова.

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