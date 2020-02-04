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Львов усилился двумя новичками

22:29 63 Читати українською
Львов усилился двумя новичками
Егор Клименчук (слева) / Сайт Львова

Львов продолжает подписывать новых игроков, которые должны помочь команде сохранить прописку в УПЛ.

Львовский клуб на своем официальном сайте объявил о приходе защитника Егора Клименчука и хавбека Никиты Ходаковского.

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Соглашения обоих новичков рассчитаны на два года. В первой части сезона 2019/20 Клименчук выступал за Олимпик (4 матча), однако в декабре разорвал контракт с дончанами. Ходаковский защищал цвета второлиговой Буковины (8 игр), в свое время он имел опыт выступлений на уровне УПЛ в составе Зирки.

Напомним, Львов занимает десятую строчку чемпионата Украины, добыв 18 очков в 15 турах. В январе "горожане" подписали защитника Бопесу и голкипера Пенькова.

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