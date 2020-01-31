Мелікян розчарований трансферною кампанією Львова

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян визнав, що взимку команда не отримала бажаного підсилення.

"Не вдалося у трансферне вікно підсилитися так, як ми хотіли. Але це не означає, що у нас є проблеми. Ми просто будемо виходити на гру та в кожному матчі боротися за очки. А там покажемо, на що ми здатні під час чемпіонату. Підсилення команди було важливе для таких задач. Але я зараз хочу просто налаштуватися на кожен матч та намагатися взяти очки. Як в нас вийде далі – покаже час.

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Підписання лише трьох гравців – це і плюс, і мінус. Плюс в тому, що та система гри, в яку ми граємо, звична модель буде зрозумілою для команди. Тут проблем не буде. Мінус в тому, що нові гравці були потрібні для того, щоб в команді була конкуренція. Ще один мінус – у весняній частині чемпіонату на нас чекає 14 матчів. Тому треба мати довшу лаву запасних", – цитує Мелікяна офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, зимову паузу галичани зустріли на десятій сходинці УПЛ, маючи у своєму активі 15 очок.

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