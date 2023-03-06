На львівському стадіоні Скіф у дуже важливому поєдинку зустрілися остання й передостання команди чемпіонату. Львів йшов на дні, маючи 5-очкове відставання від найближчого конкурента, яким був Минай, а до рятівної 12-ї сходинки "містянам" не вистачало аж 7 залікових балів. Навіть нічия в цій зустрічі нікого не влаштовувала.

Минай у випадку перемоги покинув би зону вильоту. Саме закарпатців можна було назвати фаворитами, адже суперник провів аж занадто масштабну трансферну кампанію. Майже півтора десятка футболістів покинули Львів взимку, і ще приблизно стільки ж клуб підписав замість них – звісно ж, це критично било по зіграності. Наслідком такої кадрової політики став жахливий перший тайм, у якому "містяни" провели один неточний удар по воротах.

Минай виглядав переконливіше, хоча явну перевагу захопити вдалося тільки в другій половині тайму. Пострілів у виконанні "лисиць" було небагато, але двічі вони могли відкрити рахунок. Найкращий шанс був у Вишневського – на 22-й хвилині з лінії півкола поцілив у поперечину. Крім того, на 31-й Булеза скористався метушнею після кутового, бахнувши з близької відстані. По горобцях!

Відпочивати команди вирушили за нулів на табло. В другому таймі Львів спробував перегорнути хід гри серією замін – втім, поява Богунова, Есеоли, Никитюка, Ременяка й Мільченка себе ніяк не виправдовувала. У господарів не було жодного гострого епізоду.

Минай же продовжував працювати у режимі першого тайму, конвертуючи свою перевагу в нечисленні, але якісні моменти. Зокрема, вже за дві хвилини по перерві Булеза виконав крос на лінію воротарського, а Вишневський пропустив м'яч на Петька – Сергій розстрілював ворота з п'яти метрів, однак запустив сферу в небо! На 68-й же Булеза вийшов на лівий кут штрафного й бахнув зовнішнім боком стопи. М'яч прилетів точно в Рибку!

Найкращу нагоду відкрити рахунок закарпатці змарнували на 75-й хвилині, коли Рогозинський виконав м'який навіс на дальню стійку. Його ніхто не перехопив, тож Твердохліб головою замикав метрів з двох. І не влучив!

За таке шалене марнотратство практично одразу прилетіло покарання – Бєляєв прорвався лівим флангом і віддав пас у зону між двома центрбеками, а Ременяк другим дотиком вистрілив з лінії штрафного. Потужний удар з підйому пішов точно в ліву дев'ятку – 1:0! Перший і єдиний момент Львова вивів "містян" уперед.

Після цього Володимир Шаран намагався врятувати гру своїми замінами, однак Львів впевнено засушив матч. Таким чином, підопічні Олега Дулуба святкували першу з 10 жовтня перемогу в чемпіонаті, наблизившись до передостанньої позиції в таблиці на відстань двох очок. Минай залишається у двох залікових балах від виходу із зони вильоту.

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