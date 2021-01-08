Шумський анонсував одразу кілька трансферів на вихід зі Львова
Виконувач обов'язків головного тренера Львова Віталій Шумський розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно.
"Якщо запрошувати іноземця, то він повинен бути помітно сильніше доморощеного футболіста. Не всі наші легіонери виправдали надій. Думаю, деяких навесні у складі Львова вже не буде.
Шумський поділився трансферними планами Львова під час зимової паузи
Із ким клуб точно попрощається? З воротарем Пеньковим. До речі, це була його ініціатива покинути команду. Герман вважає, що гідний більше ігрової практики. Закінчився термін оренди у Юрія Кравчука із Гірника-Спорт.
Торпедо-БелАЗ проявляє інтерес до Липи, який грав за білорусів на правах оренди минулої осені. Що стосується потенційних новачків, то поки без конкретики, все в стадії переговорів, сподіваюся, що посилимося декількома футболістами", – зазначив Шумський у інтерв'ю Команда№1.
Нагадаємо, Львів пішов на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі підопічних Віталія Шумського дві перемоги, три нічиї і сім поразок.
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