"Якщо запрошувати іноземця, то він повинен бути помітно сильніше доморощеного футболіста. Не всі наші легіонери виправдали надій. Думаю, деяких навесні у складі Львова вже не буде.

Шумський поділився трансферними планами Львова під час зимової паузи

Із ким клуб точно попрощається? З воротарем Пеньковим. До речі, це була його ініціатива покинути команду. Герман вважає, що гідний більше ігрової практики. Закінчився термін оренди у Юрія Кравчука із Гірника-Спорт.

Торпедо-БелАЗ проявляє інтерес до Липи, який грав за білорусів на правах оренди минулої осені. Що стосується потенційних новачків, то поки без конкретики, все в стадії переговорів, сподіваюся, що посилимося декількома футболістами", – зазначив Шумський у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Львів пішов на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі підопічних Віталія Шумського дві перемоги, три нічиї і сім поразок.

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