Гравці Львова вийшли з відпустки

Ще один клуб УПЛ розпочав підготовку до другої частини сезону.

Футболісти Львова 14 січня повернулись з зимової відпустки, повідомляє видання Zbirna.com. У найближчих планах команди – ретельний медогляд і повернення до тренувального процесу.

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Поки що Єгіше Мелікян може "оперувати" лише 14-ма футболістами. Однак, вже найближчим часом до тренувального табору повинні повернутись і інші гравці, які перебувають на контракті. Відтак, 24 січня команда планує вирушити на збір до Туреччини.

Раніше у клубі заявляли про п’ять контрольних поєдинків під час зимових зборів і навіть називали двох потенційних спаринг-партнерів, з якими вдалось домовитись. Це софійський Левскі, поєдинок з яким має відбутись 3 лютого і словенська Мура, гра з якою запланована на 9 лютого.

Нагадаємо, на зимову паузу львів’яни пішли на десятій сходинці, набравши 15 очок.

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