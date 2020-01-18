Львів може підсилитись одразу трьома гравцями

ПФК Львів продовжує активну роботу на трансферному ринку та має на прикметі одразу трьох кандидатів.

ПФК Львів готовий підсилити склад Олександром Мігуновим, Юрієм Кравчуком та Джонатаном, повідомляє Footboom.

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Зазначимо, що Мігунов нещодавно розірвав контракт з Колосом, Кравчук виступає за Гірник-Спорт з Першої ліги, а Джонатан відомий виступами за Сталь з Кам'янського.

Нагадаємо, що Львів у поточне трансферне вікно тільки продавав гравців, відпустивши Мартана, та Володимира Адамюка.

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