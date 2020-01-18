toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

Львів може підсилитись одразу трьома гравцями

18:15 960 Читать на русском
Львів може підсилитись одразу трьома гравцями
Олександр Мігунов (у білій формі) / фото ФК Колос

ПФК Львів продовжує активну роботу на трансферному ринку та має на прикметі одразу трьох кандидатів.

ПФК Львів готовий підсилити склад Олександром Мігуновим, Юрієм Кравчуком та Джонатаном, повідомляє Footboom.

Бразильці – це Мерседес, а його легше продати, ніж Ладу, – Мелікян оригінально пояснив трансферну політику Львова

Зазначимо, що Мігунов нещодавно розірвав контракт з Колосом, Кравчук виступає за Гірник-Спорт з Першої ліги, а Джонатан відомий виступами за Сталь з Кам'янського.

Нагадаємо, що Львів у поточне трансферне вікно тільки продавав гравців, відпустивши Мартана, та Володимира Адамюка.

Суркіси хочуть стягнути з Порошенка 140 млн доларів – справу, до якої причетний Коломойський, розглянуть у Лондоні

blog_ava
Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга
18:30
3710
Теги
Львів Львів Трансфери чемпіонату України Карлос Перейра Джонатан Карлос Перейра Джонатан Олександр Мігунов Олександр Мігунов Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
0
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук