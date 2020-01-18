Львов может усилиться сразу тремя игроками

ПФК Львов продолжает активную работу на трансферном рынке и имеет на примете сразу трех кандидатов.

ПФК Львов готов усилить состав Александром Мигуновым, Юрием Кравчуком и Джонатаном, сообщает Footboom.

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Отметим, что Мигунов недавно разорвал контракт с Колосом, Кравчук выступает за Горняк-Спорт из Первой лиги, а Джонатан известен по выступлениям за Сталь из Каменского.

Напомним, что Львов в текущее трансферное окно только продавал игроков, отпустив Мартана и Владимира Адамюка.

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