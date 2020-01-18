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Львов может усилиться сразу тремя игроками

18 января 18:18 317 Читати українською
Львов может усилиться сразу тремя игроками
Александр Мигунов (в белой форме) / фото ФК Колос

ПФК Львов продолжает активную работу на трансферном рынке и имеет на примете сразу трех кандидатов.

ПФК Львов готов усилить состав Александром Мигуновым, Юрием Кравчуком и Джонатаном, сообщает Footboom.

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Отметим, что Мигунов недавно разорвал контракт с Колосом, Кравчук выступает за Горняк-Спорт из Первой лиги, а Джонатан известен по выступлениям за Сталь из Каменского.

Напомним, что Львов в текущее трансферное окно только продавал игроков, отпустив Мартана и Владимира Адамюка.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Львов Львов Карлос Перейра Джонатан Карлос Перейра Джонатан Александр Мигунов Александр Мигунов
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