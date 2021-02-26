Динамо дивом обіграло в гостях Брюгге (0:1) та пройшло в 1/8 фіналу Ліги Європи. Огляд розлюченої бельгійської преси – в нашому матеріалі.

Sporza: У Брюгге дуже рано завершилося пальне

Популярний спортивний портал розставив головні акценти:

"Ключовий момент – заміна Баса Доста. Після неї передня лінія Брюгге ніяк не заважала супернику, тому тиск на оборону зростав.

Гравець матчу – Микола Шапаренко. Динамо виглядало сновидою, поки він не вийшов на поле. Хавбек запалив партнерів і дав іскру для пізнього вибуху.

Сумна родзинка – дежавю для Брюгге проти українців у Лізі Європи. Шість років тому під завісу матчу-відповіді з Дніпром команду спіткала така ж невдача".

Мова про чвертьфінал Ліги Європи-2014/15. Тоді після нульової нічиєї на виїзді Дніпро вирвав перемогу на НСК Олімпійський завдяки голу Шахова.

"Брюгге втратив головного тренера та майже половину стартового складу, але впевнено розпочав зустріч. Зрештою, слабка гра Динамо в попередніх матчах давала надію на позитив. У Бельгії кияни також не наполягали на володінні м'ячем, моменти намагався створювати лише Брюгге. Все було під контролем господарів – від сонного Динамо ніхто не чекав проблем.

По перерві гра йшла за тим же сценарієм, аж поки Дост не отримав травму. Після цього Брюгге відчув, як земля йде з-під ніг. З появою Шапаренка Динамо увімкнуло вищу передачу. Облоги наших воріт не було, однак настали дуже нервові миті. За 5 хвилин до фінального свистка гості завдали вирішального удару, а Брюгге не мав готової відповіді", – резюмує Sporza.

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Nieuwsblad: Знекровлений Брюгге поступився підступному Динамо та вилетів з Ліги Європи

"Мужність, піт і саможертовність були нещадно знецінені. Боягузлива команда вичекала на пізній шанс, щоб знищити розбитий Брюгге. Коронавірусна катастрофа перевела клуб в режим виживання. Філіппу Клеману з дому доводилося не тренувати, а гасити кадрові пожежі.

Динамо мало забивати, щоб пройти в наступний раунд, але підопічні Мірчі Луческу не поспішали. Оборонний підхід румуна критикували після першої частини протистояння, але на стадіоні Брюгге 75-річний тренер і не подумав сліпо кидати своїх футболістів в атаку. Динамо вичікувало на помилку суперника.

Брюгге надійніше діяв в обороні, однак в атаці мало що виходило. Едуарду Соболю довелося зіграти проти земляків на фланзі атаки – попри велике старання та низку хороших дій, до Ноа Ланга йому ще далеко. На протилежній бровці невиразним був Дірар, а Бас Дост не витримав насиченого графіка та зазнав м'язової травми.

У другому таймі в гру втрутився Луческу, випустивши одного з найбільших українських талантів – Миколу Шапаренка. Брюгге продовжував шукати шанси, однак пропустив сам. Фінальний штурм не врятував. Власне, навіть гру не було ким підсилити з лави запасних. Не Динамо перемогло Брюгге, а коронавірус. "Чорно-синім" не можна дорікнути в одному: вони не відступили, вони не здалися", – емоційно пише авторитетний Nieuwsblad.

Головний редактор футбольного відділу Людо Вандевалле нарікає на тотальне невезіння чемпіона Бельгії:

"Брюгге програв не Динамо, а поганій долі. Дуже не пощастило. "Чорно-сині" гідно билися, але це вже було занадто. Відсутність класу хворих футболістів не вдалося замаскувати. Багато помилок, багато неточних передач. Тим не менш, тривалий час все виглядало не так страшно, навіть такої гри вистачало проти безбарвного Динамо.

Українці 70 хвилин не показували нічогісінько. Складалося враження, що вони не знають правила виїзного гола, і тому не рвуться забивати. Динамо просто стримувало Брюгге і зберігало спокій. Лише з виходом на заміну Шапаренка гості активізувалися. І розіграли переможну комбінацію. Дуже прикро. Брюгге програв не через погану підготовку, а через невезіння з коронавірусом".

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Het Laatste Nieuws: Яке ж невезіння! Динамо пізнім голом вибило Брюгге з Ліги Європи

"Сором. Брюгге протягом більшої частини матчу не мав жодних проблем з Динамо, але за 5 хвилин до кінця Буяльський забив єдиний гол і зробив цей вечір чорнішим за смолу для бельгійського футболу.

Втрати Ланга, Ванакена, Де Кетеларе, Рітса, Денсвіла та Мітровіча стали занадто великим ударом. Втім, пройшла щонайменше година, перш ніж Міньйоле вперше вступив у гру, щоб парирувати удар Шапаренка. До того часу Брюгге тримав абсолютно все під контролем. Однак хлопці почали підсідати та отримали покарання. Трапилося те, чого б ніколи не допустили люди, згадані на початку цього абзацу", – рапортує найпопулярніше бельгійське видання.

Очільник футбольної редакції HLN Стефан Кейгнарт також акцентує на кадрових бідах Брюгге: "COVID-19 затягнув зашморг на шиї Брюгге. Проти такого ворога не допоможе нічого, не врятує жоден менталітет переможця. Сценарій жаху на стадіоні Ян Брейдель".

Динамо руйнує європейську мрію Брюгге

Профільні бельгійські ЗМІ пишуть в однаковому тоні. Про домінацію та подальший функціональний спад Брюгге, про прагматичне Динамо та Шапаренка, який змінив картину матчу, а також про Фортуну на стороні українців.

"Європейська пригода Брюгге завершилася – команда програла слабкому Динамо. "Чорно-сині" контролювали гру в першому таймі, але реальної загрози супернику не створювали. По перерві нічого не змінилося, адже Київ взагалі не боровся за м'яч.

Лише близько 70-ї хвилини Динамо пішло вперед. Брюгге сідав дедалі нижче, з'явилися труднощі – вже не було сил і ресурсів тримати м'яч якнайдалі від своїх воріт. Вболівальники нервово гризли нігті. Здавалося, що наш чемпіон вистоїть, однак на 83-й хвилині все ж отримав потужний удар в голову. Буяльський проштовхнув м'яч повз Міньйоле та вибив Брюгге з Ліги Європи", – інформує Voetbal Primeur.

Voetbalkrant відзначає, що "поєдинок між Брюгге та Динамо точно не виграє приз за найкрасивіший матч вечора". А Voetbal24 підготував огляд бельгійських соцмереж – фани Брюгге критикували трьох гравців: Соболя, Окереке та Баджі.

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