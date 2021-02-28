Львів – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Львів в рамках 16-го туру УПЛ приймає Динамо Київ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 16-го туру УПЛ Львів – Динамо розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ
Стартові склади
Львів: Костик – Грисьо, Міхоубі, Махмутовіч, Якимець – Довгий, Брікнер – Альваро, Сабіно, Шина – Нич
Запасні: Ільющенков, Лобай, Чір'як, Романчук, Захарків, Семенів, Ременяк, Бусько, Казлаускас
Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Родрігес – Бєсєдін
Запасні: Бойко, Шепелєв, де Пена, Лєднєв, Тимчик, Сідклей, Ванат, Дуелунд, Супряга
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