Львов – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ
Львов в рамках 16-го тура УПЛ принимает Динамо Киев. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 16-го тура УПЛ Львов - Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Львов – Динамо: анонс матча УПЛ
Стартовые составы
Львов: Костик – Грысьо, Михоуби, Махмутович, Якимец – Довгий, Брикнер – Альваро, Сабино, Шина – Ныч
Запасные: Ильющенков, Лобай, Чирьяк, Романчук, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас
Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Забарный, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Родригес – Беседин
Запасные: Бойко, Шепелев, де Пена, Леднев, Тимчик, Сидклей, Ванат, Дуэлунд, Супряга
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