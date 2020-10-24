"З позитивним настроєм вирушаємо до Львова. Львів – дуже незручна команда, яка демонструє дуже атиповий футбол.

"У нас є борг перед Дніпром і Україною": Береза розповів про цілі СК Дніпро-1 та вплив Йовічевіча на гравців

Це дуже потужний футбол з дуже високим пресингом один на один. Буде зовсім інший матч, ніж був проти Десни. Готувалися дуже серйозно. Команда була дуже сконцентрованою на тренуваннях. Сподіваємося, що все буде так, як плануємо", – сказав Ігор Йовічевіч в ефірі Футбол News.

Зауважимо, вже сьогодні, 24 жовтня, СК Дніпро-1 зіграє зі Львовом на виїзді. Початок матчу о 19:30.

Олімпік – Десна, Львів – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ