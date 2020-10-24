Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич высказался о футболе, который демонстрирует Львов – ближайший соперник его подопечных в УПЛ.

"С позитивным настроем отправляемся во Львов. Львов – очень неудобная команда, которая демонстрирует очень атипичный футбол.

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Это очень мощный футбол с очень высоким прессингом один на один. Будет совсем другой матч, чем был против Десны. Готовились очень серьезно. Команда была очень сконцентрированной на тренировках. Надеемся, что все будет так, как планируем", – сказал Игор Йовичевич в эфире Футбол News.

Заметим, уже сегодня, 24 октября, СК Днепр-1 сыграет со Львовом на выезде. Начало матча в 19:30.

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