"Чи є гравці, які офіційно покинули Колос? Так, це два гравці: Євген Задоя та Денис Кузик. У Кузика закінчилася оренда, ми нормально поговорили з ним, пояснили все. Думаю, що час, який він провів у Колосі, пішов йому на користь. Денис – молодий хлопець, йому треба грати, причому стабільно.

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Щодо Жені Задої, то ми вдячні йому, що він допоміг нам у першому колі. Ми йому побажали успіхів. Щодо нових футболістів, то зараз тривають переговори з деякими гравцями. Можливо, один-два футболісти у нас з’являться", – поділився Вишняк в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Колос завершив перше коло УПЛ на шостому місці, набравши 20 очок після 15 зіграних матчів.

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