В рамках 12-го туру УПЛ Львів приймає Арсенал-Київ, а Олімпік зіграє з Чорноморцем. Анонс поєдинків читайте на Футбол 24.

Львів – Арсенал-Київ

21 жовтня, 14:00, Львів, "Арена Львів"

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Львів після бадьорих нічийних перестрілок з Маріуполем/Олександрією та мінімальної перемоги над Чорноморцем почав поступово здавати у своїх результатах. Спочатку була нічия у дербі (1:1), потім виїзні нулі із Зорею, а в останньому турі – абсолютне домашнє фіаско в матчі проти Десни (1:3). Словом, "містяни" не відстають від своїх львівських сусідів у нестабільності, хоча футбол вони демонструють досить непоганий – як для другої шістки, звісно ж. Про першу з такими рахунками в іграх проти рівних собі доведеться забути, але для перемоги над аутсайдером чемпіонату може бути достатньо і нинішньої форми львів'ян. Хоча це не точно.

Статистика протистояння Львова проти Арсенала-Київ

Всього: 3 матчі, 1 перемога Львова, 1 нічия, 1 перемога Арсенала-Київ. Різниця м’ячів – 2:1.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 2:0)

Арсенал-Київ, звісно ж, залишається найслабшою командою у сезоні, але це не завадило їй впевнено прибити Ворсклу на виїзді (0:2). Футболісти після призначення В'ячеслава Грозного роздають інтерв'ю направо й наліво, нахвалюючи тактичний геній нового тренера, а головне – зрозумілі установки. Поки що рано вважати це достатнім для підняття з останнього місця, але цей Арсенал, схоже, вже не такий слабкий, як при Раванеллі – хоча то ще слід довести. В будь-якому випадку, грати тут є кому.

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Кадрова ситуація Львова виглядає досить непогано. Так, досі не відновився захисник Сергій Воронін, однак натомість у склад повернувся його колега Сергій Борзенко, який встиг відкатати контрольний матч під час паузи на збірні. Щодо Арсенала-Київ, то тут проблем з комплектацією ніколи не було: клуб дозаявив на УПЛ ще чотирьох футболістів – Максима Фещука, Леоніда Акулініна, Олександра Єрмаченка та Дмитра Зозулю. Тим не менш, без втрат не обійшлося, адже проти Львова через перебір жовтих карток не зіграє Стефан Євтовскі.

"Родзинки" матчу

– Львів після повернення в УПЛ досі не вигравав на своєму полі: дві нічиї та чотири поразки;

– Головний тренер Львова Юрій Бакалов свого часу очолював і Арсенал-Київ.

Орієнтовні склади на матч Львів – Арсенал-Київ

Львів: Бандура – Голіков, Адамюк, Борзенко, Путраш – Каленчук, Приймак – Жонатан, Тейлор, Сабіно – Бруно

Арсенал-Київ: Сітало – Насонов, Майданевич, Карась, Сагуткін – Оріховський, Домбровський – Баланюк, Вакулко, Лола – Гринь

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Олімпік – Чорноморець

21 жовтня, 17:00, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Тренерський дует Шевчука та Ротаня дебютував у минулому турі матчем проти київського Динамо, який пройшов у досить бойовитій манері та завершився мінімальною поразкою. Втім, навряд чи по цьому поєдинку можна починати оцінювати роботу дебютантів, яким ще потрібно як слід "потренуватися на кішках" – таких, як передостанній Чорноморець. Власне, саме іграми проти команд свого рангу і нижче буде оцінюватися робота цих спеціалістів у новій команді, але вже зрозуміло, що для Олімпіка перша шістка особливого значення нині не має – даний сезон більше проводиться для обкатки. Втім, це не звільняє від необхідності перемагати "моряків".

Статистика протистояння Олімпіка проти Чорноморця

Всього: 13 матчів, 6 перемог Олімпіка, 2 нічиї, 5 перемог Чорноморця. Різниця м’ячів – 13:17.

У Прем’єр-лізі: 13 матчів (+6, =2, -5, 13:17)

Чорноморець після непоганого старту спочатку почав невеличку пробуксовку, а згодом пішов у круте піке, програвши в УПЛ п'ять матчів поспіль. Не можна при цьому говорити, що одесити грали жахливо – підопічні Ангела Червєнкова у кожному з поєдинків дуже старалися й давали суперникам конкурентний бій, в якому часто банально не щастило. У "моряків" наразі дуже молода команда, якій не вистачає сил і досвіду проводити рівні матчі з більш досвідченими колективами, але легкої прогулянки з ними ніхто не отримує – і рано чи пізно жахлива програшна серія Чорноморця повинна завершитись. Зустріч проти Олімпіка, який знаходиться у стані обкатки, є прекрасною можливістю для звитяги – ну або для чергового гідного бою.

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Кадрова ситуація донеччан виглядає неідеально, але непогано. Точно не зможуть вийти на поле Сергій Вакуленко та Дмитро Гришко, які відновлюються від травм, але має шанс зіграти Олексій Гай, якого недавно підписав клуб і який виступав з Шевчуком у Шахтарі. У Чорноморця ж проблеми більш суттєві, адже під питанням знаходиться участь у матчі одразу п'яти виконавців – Владислава Хомутова, Анатолія Діденка, Олега Соколова, Олексія Савченка та Юрія Романюка.

"Родзинки" матчу

– Переможний домашній серіал Олімпіка над Чорноморцем триває чотири матчі – причому з одинаковим рахунком 1:0;

– Олімпік може пропустити 200-й гол в УПЛ (ще 1 м'яч);

– Олексій Гай виступав за Шахтар разом зі своїм нинішнім тренером В'ячеславом Шевчуком та був капітаном Чорноморця.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Чорноморець

Олімпік: Махновський – Зубейко, Снурніцин, Кравченко, Є. Пасіч – Кольцов, Політило – Ксьонз, Тейшейра, Балашов – Дегтярьов

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Міщенко, Грачов, Трубочкін – Смірнов, Савченко – Чорній, Бабенко, Татарков – Коваль