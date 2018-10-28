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Червенков: Шевчук та Ротань – недосвідчені, як тренери

20 жовтня 15:00 270 Читать на русском
Червенков: Шевчук та Ротань – недосвідчені, як тренери
Ангел Червенков / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков поділився своєю думкою про новий тренерський штаб Олімпіка перед матчем з донецькою командою.

"Шевчук був відмінним професіоналом, він грав в серйозний футбол. Але він грав в Шахтарі, а там вимоги інші. Напевно, він хоче перенести деякі футбольні елементи в нову команду.

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Можна сказати, що Ротань і Шевчук недосвідчені, як тренери, адже тільки починають, але команда дуже досвідчена. Вона давно грає разом. Хочу відзначити всіх футболістів, ви самі знаєте склад. Це класна команда.

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Для нас буде удача, якщо ми не втратимо очки в матчі з Олімпіком", – сказав наставник Чорноморця Ангел Червенков в ефірі телеканалу "Футбол1".

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Олімпік - Чорноморець: Неділя 21 жовтня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 0
Чорноморець
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