Червенков: Шевчук та Ротань – недосвідчені, як тренери

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков поділився своєю думкою про новий тренерський штаб Олімпіка перед матчем з донецькою командою.

"Шевчук був відмінним професіоналом, він грав в серйозний футбол. Але він грав в Шахтарі, а там вимоги інші. Напевно, він хоче перенести деякі футбольні елементи в нову команду.

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Можна сказати, що Ротань і Шевчук недосвідчені, як тренери, адже тільки починають, але команда дуже досвідчена. Вона давно грає разом. Хочу відзначити всіх футболістів, ви самі знаєте склад. Це класна команда.

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Для нас буде удача, якщо ми не втратимо очки в матчі з Олімпіком", – сказав наставник Чорноморця Ангел Червенков в ефірі телеканалу "Футбол1".