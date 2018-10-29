Львов – Арсенал-Киев, Олимпик – Черноморец: анонс матчей УПЛ

В рамках 12-го тура УПЛ Львов принимает Арсенал-Киев, а Олимпик сыграет с Черноморцем. Анонс поединков читайте на Футбол 24.

Львов – Арсенал-Киев

21 октября, 14:00, Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Львов после бодрых ничейных перестрелок с Мариуполем/Александрией и минимальной победы над Черноморцем начал постепенно сдавать в своих результатах. Сначала была ничья в дерби (1:1), затем выездные нули с Зарей, а в последнем туре – абсолютное домашнее фиаско в матче против Десны (1:3). Словом, "горожане" не отстают от своих львовских соседей в нестабильности, хотя футбол они демонстрируют весьма неплохой – как для второй шестёрки, конечно же. О первой стакими счетами в играх против равных себе придётся забыть, но для победы над аутсайдером чемпионата может быть достаточно и нынешней формы львовян. Но это не точно.

Статистика противостояния Львова против Арсенала-Киев

Всего: 3 матча, 1 победа Львова, 1 ничья, 1 победа Арсенала-Киев. Разница мячей – 2:1.

В Премьер-лиге: 1 матч (+1, =0, -0, 2:0)

Арсенал-Киев, конечно же, остаётся слабейшей командой в сезоне, но это не помешало ей уверенно прибить Ворсклу на выезде (0:2). Футболисты после назначения Вячеслава Грозного раздают интервью направо и налево, нахваливая тактический гений нового тренера, а главное – понятные установки. Пока рано считать это достаточным для поднятия с последнего места, но этот Арсенал, похоже, уже не так слаб, как при Раванелли – хотя это ещё предстоит доказать. В любом случае, играть здесь есть кому.

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Кадровая ситуация Львова выглядит достаточно неплохо. Да, до сих пор не восстановился защитник Сергей Воронин, однако в состав вернулся его коллега Сергей Борзенко, который успел откатать контрольный матч во время паузы на сборные. Что касается Арсенала-Киев, то проблем с комплектацией тут никогда не было: клуб дозаявил на УПЛ ещё четырёх футболистов – Максима Фещука, Леонида Акулинина, Александра Ермаченко и Дмитрия Зозулю. Тем не менее, без потерь не обошлось, ведь против Львова из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Стефан Евтовски.

"Изюминки" матча

–Львов по возвращению в УПЛ ещё не выигрывал на своём поле: две ничьи и четыре поражения;

– Главный тренер Львова Юрий Бакалов в своё время возглавлял и Арсенал-Киев.

Ориентировочные составы на матч Львов – Арсенал-Киев

Львов: Бандура – Голиков, Адамюк, Борзенко, Путраш – Каленчук, Приймак – Жонатан, Тейлор, Сабино – Бруно

Арсенал-Киев: Ситало – Насонов, Майданевич, Карась, Сагуткин – Ориховский, Домбровский – Баланюк, Вакулко, Лола – Грынь

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Олимпик – Черноморец

21 октября, 17:00, Киев, стадион им. В. Лобановского

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляцияна сайте "Футбол 24"

Тренерский дуэт Шевчука и Ротаня дебютировал в прошлом туре матчем против киевского Динамо, который прошёл в достаточно боевитой манере и завершился минимальным поражением. Впрочем, вряд ли по этому поединку можно начинать оценивать работу дебютантов, которым ещё нужно как следует "потренироваться на кошках" – таких, как предпоследний Черноморец. Собственно, именно играми против команд своего ранга и ниже будет оцениваться работа этих специалистов в новой команде, но уже понятно, что для Олимпика первая шестёрка особого значения сейчас не имеет – данный сезон больше проводится для обкатки. Впрочем, это не освобождает от необходимости побеждать "моряков".

Статистика противостояния Олимпика против Черноморца

Всего: 13 матчей, 6 побед Олимпика, 2 ничьи, 5 побед Черноморца. Разница мячей – 13:17.

В Премьер-лиге: 13 матчей (+6, =2, -5, 13:17)

Черноморец после неплохого старта сначала начал небольшую пробуксовку, а затем ушёл в крутое пике, проиграв в УПЛ пять матчей подряд. Нельзя при этом сказать, что одесситы играли ужасно – подопечные Ангела Червенкова в каждом из поединков очень старались и давали соперникам конкурентный бой, в котором часто банально не везло. У "моряков" сейчас очень молодая команда, которой не хватает сил и опыта проводить на уровне матчи с более опытными коллективами, но лёгкой прогулки с ними никто не получает – и рано или поздно ужасная проигрышная серия Черноморца должна завершиться. Встреча против Олимпика, который находится в состоянии обкатки, является прекрасной возможностью для победы – ну или для очередного достойного боя.

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Кадровая ситуация донеччан выглядит неидеально, но неплохо. Точно не смогут выйти на поле Сергей Вакуленко и Дмитрий Гришко, которые восстанавливаются от травм, но имеет шанс сыграть Алексей Гай, которого недавно подписал клуби который выступал с Шевчуком в Шахтере. У Черноморца проблемы более существенные, ведь под вопросом находится участие в матче сразу пяти исполнителей – Владислава Хомутова, Анатолия Диденко, Олега Соколова, Алексея Савченка и Юрия Романюка.

"Изюминки" матча

– Победный домашний сериал Олимпика над Черноморцем продолжается четыре матча – причём с одинаковым счетом 1:0;

– Олимпик может пропустить 200-й гол в УПЛ (ещё 1 мяч)

– Алексей Гай выступал за Шахтер вместе со своим нынешним тренером Вячеславом Шевчуком и был капитаном Черноморца.

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Черноморец

Олимпик: Махновский – Зубейко, Снурницин, Кравченко, Е. Пасич – Кольцов, Политыло – Ксёнз, Тейшейра, Балашов – Дегтярёв

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Мищенко, Грачёв, Трубочкин – Смирнов, Савченко – Чорний, Бабенко, Татарков – Коваль