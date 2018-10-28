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Шевчук розповів, над чим працював Олімпік під час перерви на матчі збірних

19 жовтня 19:48 173 Читать на русском
Шевчук розповів, над чим працював Олімпік під час перерви на матчі збірних
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу проти Чорноморця.

"Провели дві товариські гри. Я хотів подивитися, як хлопці діють. Ми міняли багато позицій, награємо різні ситуації, багато працюємо над тактикою, щоб команда стала більш організованою, більш компактною. Потроху працюємо в нашому напрямку.

Шевчук: Я завжди тримаю своїх футболістів під тиском

Чорноморець програв останні кілька матчів, але це не показник слабкої команди. Це дуже організована команда і не та, з якою Олімпік зустрічався в першому колі. У них багато футболістів, які додають від гри до гри. На нас чекає складний поєдинок", – сказав Шевчук у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Гай повернувся в УПЛ

Зауважимо, що матч 12 туру чемпіонату України між Олімпіком та Чорноморцем відбудеться у неділю, 21 жовтня. Гра розпочнеться о 19:00.

Україна12 тур

Олімпік - Чорноморець: Неділя 21 жовтня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 0
Чорноморець
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Теги
Олімпік Олімпік Олімпік - Чорноморець В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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