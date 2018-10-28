Шевчук розповів, над чим працював Олімпік під час перерви на матчі збірних

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу проти Чорноморця.

"Провели дві товариські гри. Я хотів подивитися, як хлопці діють. Ми міняли багато позицій, награємо різні ситуації, багато працюємо над тактикою, щоб команда стала більш організованою, більш компактною. Потроху працюємо в нашому напрямку.

Шевчук: Я завжди тримаю своїх футболістів під тиском

Чорноморець програв останні кілька матчів, але це не показник слабкої команди. Це дуже організована команда і не та, з якою Олімпік зустрічався в першому колі. У них багато футболістів, які додають від гри до гри. На нас чекає складний поєдинок", – сказав Шевчук у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Гай повернувся в УПЛ

Зауважимо, що матч 12 туру чемпіонату України між Олімпіком та Чорноморцем відбудеться у неділю, 21 жовтня. Гра розпочнеться о 19:00.