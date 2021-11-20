Львів несподівано обіграв Зорю в матчі 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Львів вже на 30-й секунді відкрив рахунок у зустрічі: після удару з-за меж штрафного та рикошету від Ернеста м'яч у ворота відправив Шина. А на 30 хвилині львів'яни подвоїли перевагу – захисник зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Ернеста.

Зоря втратила переможну серію, поступившись Львову – арбітр вкрав у луганців пенальті, але вони не награли на 3 очки

До перерви арбітр не призначив очевидний пенальті, а у другому таймі Луньов шедевральним голом відквитав один гол, проте цього виявилось недостатньо. Таким чином, Львів набрав 13 очок та піднявся на 11 місце, а Зоря з 29 пунктами залишилась третьою.