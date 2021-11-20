Зоря поїхала в гості до Львова з 6-матчевою переможною серією в усіх турнірах і вважалася явним фаворитом. Віктор Скрипник звично виставив сміливий атакувальний склад з розкритим центром. А Львів зробив ставку на контратаки.

Чорноморець – Динамо: Вітінью і Гармаш сяють, новий найкращий асистент УПЛ – шедеври і пародія, безнадійна оборона

Поєдинок складався за ідеальним для господарів сценарієм. Вже на 30 секунді Львів відкрив рахунок після флангової атаки. Ернест відкинув на Шину, а бразилець забив у порожні ворота. Шок для Зорі.

Команда Віктора Скрипника взяла м'яч під контроль і намагалася проходити редути суперника верхом. Львів оборонявся середнім блоком, стараючись зберігати компактність, а захисники Зорі (особливо Цвек) закидали дальніми передачами на форвардів.

Луганці нав'язували боротьбу за підбирання і так планували створювати моменти. Виходило погано. Найкращі шанси виникали після стандартів у виконанні Булеци. Сергій спершу гостро пробив – врятував голкіпер. А потім гарно подав – партнери програли повітря.

Львів подвоїв перевагу, організувавши ще одну контратаку. Знову подача справа, Ернест зачепився за м'яч і прострілив вздовж воріт, а Цвек зрізав у свої. Зоря мала відквитати до перерви один гол, але арбітр не призначив очевидний пенальті за руку Махмутовіча.

Скрипник у перерві зробив потрійну заміну, щоб укріпити центр поля та освіжити лівий фланг. Вийшли Луньов, Кабаєв і Жунінью. Однак дивідендів довелося зачекати. У першій половині другого тайму Львів створив низку моментів: Ернест і Якимець не влучили у площину, а Шина не замкнув простріл.

Зоря скоротила відставання шикарним дальнім ударом Луньова – з-за меж штрафного в "дев'ятку". Корективи Скрипники спрацювали, але Дулуб відповів власною потрійною заміною та заспокоїв гру. Фінальний свисток зафіксував перемогу Львова, який піднявся на 11 місце. Зоря залишилася третьою в таблиці.

Зоря – ЦСКА: перська казка Скрипника, або Найкраща команда України б'ється за євровесну всупереч умовам