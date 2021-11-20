Скандал с пенальти и неожиданное поражение луганчан в видеообзоре матча Львов – Заря – 2:1
17:34 - Читати українською
Львов неожиданно обыграл Зорю в матче 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
1’ Шина
31’ Ловро Цвек
Максим Лунев 65’
1’ Шина
31’ Ловро Цвек
65’ Максим Лунев
Львов уже на 30-й секунде открыл счет во встрече: после удара из-за пределов штрафной и рикошета от Эрнеста мяч в ворота отправил Шина. А на 30 минуте львовяне удвоили преимущество – защитник срезал мяч в свои ворота после прострела Эрнеста.
Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка
До перерыва арбитр не назначил пенальти, а во втором тайме Лунев шедевральным голом отквитал один гол, однако этого оказалось недостаточно. Таким образом Львов набрал 13 очков и поднялся на 11 место, а Заря с 29 пунктами осталась третьей.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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