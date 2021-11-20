Львов уже на 30-й секунде открыл счет во встрече: после удара из-за пределов штрафной и рикошета от Эрнеста мяч в ворота отправил Шина. А на 30 минуте львовяне удвоили преимущество – защитник срезал мяч в свои ворота после прострела Эрнеста.

Заря потеряла победную серию, уступив Львову – арбитр украл у луганцев пенальти, но они не наиграли на 3 очка

До перерыва арбитр не назначил пенальти, а во втором тайме Лунев шедевральным голом отквитал один гол, однако этого оказалось недостаточно. Таким образом Львов набрал 13 очков и поднялся на 11 место, а Заря с 29 пунктами осталась третьей.