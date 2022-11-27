Львів перед матчем з Колосом гордо замикав турнірну таблицю УПЛ. Вісім поразок при двох перемогах і трьох нічиїх – не той результат, на який заслуговувала команда Олега Дулуба у цьому сезоні. Ковалівці також втрапили у чорну смугу – чотириматчева безвиграшна серія (лише 1 нічия) не додавала настрою підопічним Ярослава Вишняка і змушувала щось змінювати. Тож тренерська дуель амбітних наставників, для кожного з яких цей поєдинок був ювілейним, мала стати ніж цікавою. До того ж, поразка від "хліборобів" могла стати для білоруського наставника господарів доленосною...

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Перший небезпечний момент у матчі виник на 7-й хвилині біля воріт Колоса, коли львів'яни навішували у штрафний зі стандарту – Волинець випередив суперників і забрав м'яч на виході. В'язка боротьба у центрі поля не дозволяла миттєво доставляти сферу до воріт суперника. За 10 хвилин Болбат вивів Безбородька на ударну позицію, але той вдотик не влучив у ворота.

На 20-й хвилині Волинець врятував гостей, потягнувши удар під поперечину. У відповідь Богданов метрів з тридцяти влучив у поперечину львів'ян. В середині тайму Колос остаточно перехопив ініціативу, змусивши Львів сісти в оборону. Поодинокі контратаки не приносили успіху. У ковалівців найпомітнішим був Богданов, який наприкінці тайму мав нагоду відзначитись, але пробив вище воріт, а на останніх секундах його перспективний простріл з лівого флангу низом захисники вибили на кутовий.

По перерві картина не змінилась: Колос продовжив створювати моменти біля воріт Львова. Спочатку Богданов небезпечно прострілював з флангу, Новак переадресував сферу в напрямку воріт, але Сімінін удар заблокував. Згодом Ємець виконав подачу з лівого флангу – Ільющенков забрав м'яч у воротарському майданчику.

На 63-й хвилині огризнувся Львів: Бойко отримав м'яч під ліву ногу поблизу воріт і потужно пробив по центру – Волинець не зумів впіймати сферу, та відскочила у поле, але на добиванні нікого не виявилось. Крушинський, який вийшов на заміну, оживив гру Львова і декілька разів загрожував воротам Колоса.

На 68-й хвилині Муравський у власному штрафному завалив Оріховського і отримав червону картку. Сам винуватець і реалізував пенальті – Ільющенков вгадав напрямок польоту м'яча і навіть зачепив сферу руками, але врятувати не зміг. Два поспіль кутових від Львова могли змінити хід гри, але Шишка після добивання з лінії штрафного влучив у Зозулю.

На 81-й хвилині Ільїн мав подвоювати перевагу Колоса, але після виходу сам на сам і обіграшу голкіпера дивом пробив повз стійку. За трохи він знову не зміг переграти Ільющенкова – після пасу М'якушка Олег низом влучив у воротаря. Безвихідь змусила нервувати Дулуба – його жертвою став Ременяк: Артур, вийшовши на заміну, провів на полі лише 5 хвилин і змушений був покинути гру. На розпач футболіста після такого фортелю важко було дивитись – він не пішов на лаву запасних і відмовлявся туди йти навіть після прохань асистентів Дулуба.

У доданий час Львів отримав право на перспективний штрафний – Васильєв пробив масовану стінку, але Волинець був на місці.

Перемога принесла Колосу 19 очок і шосту сходинку, Львів з 9 пунктами залишився останнім.

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