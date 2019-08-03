Динамо вперше в історії розгромило Львів та продовжило рекордну серію

Перемога над Львовом у поєдинку 2-го туру УПЛ стала для Динамо особливою. Кияни встановили одразу декілька досягнень.

Динамо спокійно перемогло Львів у другому турі Прем'єр-ліги 2019/20. За "біло-синіх" забивали Віталій Буяльський (двічі) та Карлос Де Пена.

Цікаво, що Динамо розгромило львів'ян вперше в історії протистояння. Раніше кияни перемагали "левів" 5 разів, з них 4 рази був зафіксований рахунок 1:0, а ще в одному випадку – 2:1.

Динамо розгромило Львів на виїзді: Буяльський, Сидорчук і компанія феєрять у матчі УПЛ

Крім того, Динамо продовжило рекордну виїзну результативну серію, яка триває з 25 лютого 2018 року. В активі команди Хацкевича 41 гол у 24-х виїзних поєдинках поспіль. Львів у свою чергу не виграє вдома з 10 листопада минулого року – цей поєдинок став вже 10-м, у якому команда знову пішла з домашнього поля без трьох очок.

Ще одне персональне досягнення встановив Віталій Буяльський – тепер в його активі 3 голи у ворота Львова, що зробило його найкращим бомбардиром в історії дуелей львів'ян з динамівцями.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися