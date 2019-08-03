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Шапаренко переведений у дубль Динамо

20:55 1666 Читать на русском
Шапаренко переведений у дубль Динамо
Микола Шапаренко / ФК Динамо

Олександр Хацкевич незадоволений фізичною формою хавбека Динамо Миколи Шапаренка. Гравець наразі займається з молодіжною командою.

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

Хавбек Динамо Микола Шапаренко відіграв 52 хвилини у поєдинку молодіжних команд Львова та Динамо, який завершився перемогою киян з рахунком 3:2.

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У заявку на матч основних команд Шапаренко не потрапив. Наставника "біло-синіх" Олександра Хацкевича не влаштовує фізична форма гравця, тому 20-річний півзахисник опинився у дублі Динамо, повідомляє телеканал "Футбол 2".

Зазначимо, що в поточному сезоні Шапаренко ще не потрапляв у заявку першої команди – як у поєдинку в Суперкубку проти Шахтаря, так і в УПЛ проти Карпат та Львова.

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Теги
Львів - Динамо Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Головне Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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