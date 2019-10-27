Львів – Десна: анонс матчу УПЛ

Львів в рамках 12-го туру приймає Десну. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львів відкривав поточний чемпіонат перемогою над Десною, але потім "містяни" лише раз зуміли набрати три очки. Останні п'ять турів взагалі стали кошмаром: команда під керівництвом Володимира Мазяра програла три матчі, розписала нульові нічиї із Зорею та Карпатами й не забила жодного гола – лише в Кубку вдалося переграти Буковину. Як наслідок, Львів йде на останній позиції, а навколо клубу все активніше літають чутки чи то про зникнення, чи то про зменшення фінансування, чи то про об'єднання з іншими львівськими клубами.

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Десна після тієї поразки в першому турі стрімко пішла вгору, а після виїзної перемоги над Динамо чернігівці два місяці трималися на другій позиції УПЛ – та й зараз вони всього у трьох залікових балах від неї. При цьому у сіверян зараз найкраща оборона чемпіонату (всього 6 пропущених голів), хоча в останніх двох матчах команда стала діяти натужніше, ледь не поділивши очки з Олмпіком і поступившись Зорі на виїзді. Тепер потрібно виправляти ситуацію, адже луганці вже попереду, а знизу підпирає Олександрія.

Статистика протистояння

Всього: 5 матчів, 2 перемоги Львова, 1 нічия, 2 перемоги Десни, різниця м’ячів 4-6.

У Прем’єр-лізі: 3 матчі (+2, =0, -1, 4-4)

Кадрова ситуація

Травмовані: Філіппов (Десна; під питанням)

Дискваліфіковані: Мартан, Сабіно, Педро (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Десна

Львів: Сарнавський – Квасний, Братков, Борзенко, Люлька – Зубков, Приймак – Шина, Пернамбуко, Альваро – Ренан

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Картушов – Хльобас

"Родзинки" матчу:

– Львів на своєму полі не забиває голів в УПЛ з 13 квітня цього року впродовж антирекордних для Чемпіонатів 738-ми (!) хвилин.

– Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 14 ігор (5 нічиїх та 9 поразок).

– Львів загалом не забиває голів в Чемпіонаті з 26 серпня впродовж 541-ї хвилини. До повторення клубного антирекорду залишилось 19 хвилин.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Львів не просто не забиває, а й не демонструє нічого, що хоч якось натякало б на можливість відзначитись голом. За такої кількості бразильців і при доволі досвідченому тренері це просто абсурд, а тепер у "містян" ще й шалені кадрові втрати намалювалися. Десна навіть у поганій формі зможе впевнено розібрати таку команду.

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