Львов – Десна: анонс матча УПЛ

Львов в рамках 12-го тура принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Львов открывал текущий чемпионат победой над Десной, но потом "горожане" только раз сумели набрать три очка. Последние пять туров вообще стали кошмаром: команда под руководством Владимира Мазяра проиграла три матча, расписала нулевые ничьи с Зарей и Карпатами и не забила ни одного гола – только в Кубке удалось переиграть Буковину. Как следствие, Львов идёт на последней позиции, а вокруг клуба всё активнее летают слухи то ли об исчезновении, то ли об уменьшении финансирования, то ли об объединении с другими львовскими клубами.

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Десна после того поражения в первом туре стремительно пошла вверх, а после выездной победы над Динамо черниговцы два месяца держались на второй позиции УПЛ – да и сейчас они всего в трёх зачётных баллах от нее. При этом у северян сейчас лучшая оборона чемпионата (всего 6 пропущенных голов), хотя в последних двух матчах команда стала действовать натужнее, едва не поделив очки с Олмпиком и уступив Заре на выезде. Теперь нужно исправлять ситуацию, ведь луганчане уже впереди, а снизу подпирает Александрия.

Статистика противостояния

Всего: 5 матчей, 2 победы Львова, 1 ничья, 2 победы Десны, разница мячей 4-6.

В Премьер-лиге: 3 матча (+2, =0, -1, 4-4)

Кадровая ситуация

Травмированные: Филиппов (Десна; под вопросом)

Дисквалифицированы: Мартан, Сабино, Педро (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – Десна

Львов: Сарнавский – Квасный, Братков, Борзенко, Люлька – Зубков, Приймак – Шина, Пернамбуко, Альваро – Ренан

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов – Хлёбас

"Изюминки" матча:

– Львов на своём поле не забивает голов в УПЛ с 13 апреля этого года в течение антирекордных для Чемпионатов 738-ми (!) минут.

– Львов удерживает клубную антирекордную домашнюю безвыигрышную серию в чемпионатах, которая с 10 ноября 2018 года длится 14 игр (5 ничьих и 9 поражений).

– Львов не забивает голы в Чемпионате с 26 августа в течение 541-й минуты. До повторения клубного антирекорда осталось 19 минут.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Львов не просто не забивает, но и не демонстрирует ничего, что хоть как-то намекало бы на возможность отличиться голом. При таком количестве бразильцев и при достаточно опытном тренере это просто абсурд, а теперь у "горожан" ещё и огромные кадровые потери нарисовались. Десна даже в плохой форме сможет уверенно разобрать такую ​​команду.

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