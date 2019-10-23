Президент ПФК Львів Копитко прокоментував чутки про зникнення клубу

Власник професійного футбольного клубу Львів Богдан Копитко у офіційному зверненні запевнив вболівальників у тому, що клуб продовжить своє існування.

"Шановні журналісти та уболівальники! Звертаюся до вас, у зв’язку з останніми повідомлення у ЗМІ про нібито припинення існування клубу ПФК Львів. Одні пишуть, що це станеться зимою, інші – в кінці чемпіонату. Прошу не писати нісенітниці, так як з впевненістю заявляю: клуб існував, існує і буде існувати! І ще не раз ім’я професійного клубу Львів прогримить на теренах футбольної України. Не знаю кому вигідно подавати неправдиву інформацію та вводити вболівальників в оману.

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Я особисто за те, щоб у Львові було як мінімум два футбольних клуби в УПЛ, а дасть Бог – з наступного сезону буде три. Від цього виграють лише львівські вболівальники перед якими відкриються справжні футбольні баталії за ім’я найкращої команди міста Лева. На даний момент клуб переживає не найкращі часи та знаходиться на дні турнірної таблиці. Ми щиро хочемо реабілітуватись перед своїми вболівальниками, адже потроху знаходимо свою гру та прогресуємо.

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Ми станемо сильнішими з вашою підтримкою. Всі перемоги ще попереду, ми не раз демонстрували, що Львів – це команда з характером, і ми ще неодноразово це доведемо!", – наводить текст офіційного звернення Копитка сайт ПФК Львів.

Нагадаємо, ПФК Львів фігурував у планах львівських Карпат щодо об’єднання трьох найбільших клубів Львова в єдину народну команду. Згодом журналіст Ігор Циганик повідомив, що переговори між керівниками клубів ще не розпочинались. А нещодавно журналісти програми ТаТоТаке повідомили, що поглинання Карпатами інших львівських клубів, що не влаштовує власників Львова і Руха. Ймовірність такого процесу низька – 10%. Крім того, реалізація даного проекту дорого коштує, а прибуток буде не відразу. Більше того, вони припустили що Львів може припинити існування до кінця сезону 2019/20, оскільки керівники клубу зрозуміли, що проект не прибутковий.

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