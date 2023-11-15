Легендарний екс-захисник Динамо Олег Лужний розповів про варіанти продовження своєї кар'єри, які, однак, зірвались не з його вини.

"Я отримав запрошення від Бенфіки у 1996 році, а в Арсенал мене вперше покликали у 1997 році. Але тоді мені про це не сказали...

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Далі у 1998 році було запрошення від Ліверпуля. А через рік, коли мені вже було 31, вдалося перейти в Арсенал. Деякі гравці закінчували грати у цьому віці, а тут переїзд в Англію та гра в АПЛ.

Коли я вже підписав контракт з "канонірами", мій агент мені розповів, що Суркіс з Лобановським повертались з гри чемпіонату України і Валерій Васильович сказав, що "можливо такого футболіста ми знайдемо, але капітана – ніколи", – цитує Лужного Sportarena.

Нагадаємо, Олег Романович виступав за Арсенал з 1999 по 2003 роки, ставши з лондонцями чемпіоном АПЛ та дворазовим володарем Кубка Англії.

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