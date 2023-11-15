Легендарный экс-защитник Динамо Олег Лужный рассказал о вариантах продолжения своей карьеры, которые, однако, сорвались не по его вине.

"Я получил приглашение от Бенфики в 1996 году, а в Арсенал меня впервые позвали в 1997 году. Но тогда мне об этом не сказали...

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Далее в 1998 году было приглашение от Ливерпуля. А через год, когда мне уже было 31, удалось перейти в Арсенал. Некоторые игроки заканчивали играть в этом возрасте, а тут переезд в Англию и игра в АПЛ.

Когда я уже подписал контракт с "канонирами", мой агент мне рассказал, что Суркис с Лобановским возвращались с игры чемпионата Украины и Валерий Васильевич сказал, что "возможно такого футболиста мы найдем, но капитана – никогда", – цитирует Лужного Sportarena.

Напомним, Олег Романович выступал за Арсенал с 1999 по 2003 годы, став с лондонцами чемпионом АПЛ и двукратным обладателем Кубка Англии.

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