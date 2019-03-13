toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО ДИНАМО - ЧЕЛСІ

Луїс розповів про переговори з Челсі щодо нового контракту

15:09 297 Читать на русском
Луїс розповів про переговори з Челсі щодо нового контракту
Давід Луїс / соцмережі

Захисник Челсі Давід Луїс поділився інформацією стосовно продовження контракту з клубом.

"Ми спілкуємося з клубом. Всі знають, що я люблю Челсі, відчуваю себе тут комфортно і щасливим. Я добре справляюся зі своєю роботою, тому думаю, що щось буде.

Челсі хоче зберегти Канте, на якого націлився Реал

У мене найкраща робота в світі, тому я повинен бути мотивований кожного дня. Я люблю футбол", – цитує Луїса Evening Standard.

Бразилець повернувся в Челсі влітку 2016 року з ПСЖ і встиг виграти АПЛ та Кубок Англії.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів

Теги
Челсі Челсі Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії Давід Луїс Давід Луїс Англія Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
41
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук