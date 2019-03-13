Луїс розповів про переговори з Челсі щодо нового контракту

Захисник Челсі Давід Луїс поділився інформацією стосовно продовження контракту з клубом.

"Ми спілкуємося з клубом. Всі знають, що я люблю Челсі, відчуваю себе тут комфортно і щасливим. Я добре справляюся зі своєю роботою, тому думаю, що щось буде.

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У мене найкраща робота в світі, тому я повинен бути мотивований кожного дня. Я люблю футбол", – цитує Луїса Evening Standard.

Бразилець повернувся в Челсі влітку 2016 року з ПСЖ і встиг виграти АПЛ та Кубок Англії.

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