Челсі хоче зберегти Канте, на якого націлився Реал

Лондонський Челсі прагне втримати в своєму складі хавбека Н'Голо Канте, якого хоче придбати Реал.

Челсі налаштований зберегти в своєму складі на наступний сезон опорника Н'Голо Канте, повідомляє ESPN.

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Раніше була інформація, що француз є пріоритетною трансферною ціллю старого-нового головного тренера Реала Зінедіна Зідана. Також "вершкові" полюють на Едена Азара.

Нагадаємо, восени хавбек продовжив контракт з "синіми" на 5 років. Він перейшов у Челсі з Лестера влітку 2016 року.