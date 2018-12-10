Вільяреал представив нового головного тренера

Луїс Гарсія Пласа став новим головним тренером Вільяреала.

Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Луїса Гарсії Пласи на посаду головного тренера.

Кальєха звільнений з посади головного тренера Вільяреала

Фахівець замінить Хаві Кальєху, з яким "жовта субмарина" опинилась у кроці від зони вильоту в турнірній таблиці Ла Ліги після 15 турів. В Іспанії Пласа працював у Хетафе, Леванте та Ельче.

Наступний матч Вільяреал зіграє вдома проти московського Спартака в рамках 6 туру групового етапу Ліги Європи.

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