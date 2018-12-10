Кальєха звільнений з посади головного тренера Вільяреала

Хаві Кальєха більше не є головним тренером Вільяреала через невдалі результати.

Вільяреал на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з головним тренером Хаві Кальєхою. Причиною стали невдалі результати "жовтої субмарини".

Сельта в результативному матчі обіграла Вільяреал: 15 тур Ла Ліги, матчі суботи

Останньою краплею стала домашня поразка в матчі 15 туру Ла Ліги проти Сельти (2:3). Вільяреал займає 17 сходинку в турнірній таблиці і має 14 очок.

Ім'я нового наставника наразі невідоме. Наступний матч команда проведе вдома проти московського Спартака в 6 турі групового етапу Ліги Європи.

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