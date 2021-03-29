"Я справді занепокоєний щодо гри проти Косова. Якщо нам зараз (у двобої з грузинами – Футбол 24) не вистачає якісної гри, точності в діях, тонкості чи свіжості, то й у тому матчі трапиться подібне.

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Але Іспанія повинна потрапити на наступний чемпіонат світу. Варіант, за якого ми не виходимо на Мундіаль, ми не розглядаємо. Ми вже бачили, що суперники просто так очки нам не віддають. Із такими командами, як ця, ми мучимося більше, ніж зі Швейцарією, що грала в чвертьфіналі ЧС, з Німеччиною чи з Україною. Я серйозно занепокоєний щодо наступної гри", – цитує фахівця Marca.

До слова, поєдинок Іспанія – Косово відбудеться у середу, 31 березня. Натомість із командою Андрія Шевченка піренейці перетиналися у Лізі націй 2020/21. Тоді збірні обмінялися домашніми перемогами.

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