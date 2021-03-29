"Я действительно обеспокоен относительно игры против Косово. Если нам сейчас (в поединке с грузинами – Футбол 24) не хватает качественной игры, точности в действиях, тонкости или свежести, то и в том матче случится подобное.

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Но Испания должна попасть на следующий чемпионат мира. Вариант, при котором мы не выходим на Мундиаль, не рассматриваем. Мы уже видели, что соперники просто так очки нам не отдают. С такими командами, как эта, мы мучаемся больше, чем со Швейцарией, игравшей в четвертьфинале ЧМ, с Германией или с Украиной. Я серьезно обеспокоен по поводу следующей игры", – цитирует специалиста Marca.

К слову, поединок Испания – Косово состоится в среду, 31 марта. В свою очередь с командой Андрея Шевченко пиренейцы пересекались в Лиге наций 2020/21. Тогда сборные обменялись домашними победами.

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