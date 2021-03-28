Іспанія з проблемами обіграла Грузію в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі шокували фаворита незадовго до перерви. Грузія провела дуже класну атаку і вийшла вперед. У другому таймі Іспанія кинула всі сили на те, аби змінити ситуацію. Переможний гол вдалося забити лише у компенсований час.

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Окрім трьох набраних очок, "Фурія Роха" встановила ще й два рекорди кваліфікаційних турнірів на чемпіонати світу. Іспанія стала першою, хто забив у 37-ми таких матчах поспіль та не програв у 65-ти.