Подвійний рекорд та епічний порятунок Іспанії у відеоогляді матчу проти Грузії – 1:2
22:52 - Читать на русском
Іспанія з проблемами обіграла Грузію в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
90+4’ Леван Шенгелія
Ферран Торрес 55’
Дані Ольмо 90+2’
55’ Ферран Торрес
90+2’ Дані Ольмо
90+4’ Леван Шенгелія
Господарі шокували фаворита незадовго до перерви. Грузія провела дуже класну атаку і вийшла вперед. У другому таймі Іспанія кинула всі сили на те, аби змінити ситуацію. Переможний гол вдалося забити лише у компенсований час.
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Окрім трьох набраних очок, "Фурія Роха" встановила ще й два рекорди кваліфікаційних турнірів на чемпіонати світу. Іспанія стала першою, хто забив у 37-ми таких матчах поспіль та не програв у 65-ти.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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