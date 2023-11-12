"Я не дуже задоволений Кіліаном сьогодні. До голів, вочевидь, претензій не маю. Але я думаю, що він може більше допомогти команді не тільки в атаці.

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Я збираюся спочатку поговорити з ним віч-на-віч, не буду робити це в ЗМІ. Ми вважаємо його одним із найкращих гравців у світі, безсумнівно. Але ми б хотіли, щоб він зробив ще більше для команди. Так, він оформив три голи, але в нього є потенціал, щоб розвиватися у всіх сферах гри. Він амбітний, ми теж. Мбаппе не має права зупинятися", – цитує Луїса Енріке L'equipe.

Нагадаємо, що ПСЖ в 12 турі розгромив Реймс. Кіліан Мбаппе в матчі оформив хет-трик, що й принесло перемогу парижанам.

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