"Я не очень доволен Килианом сегодня. К голам, очевидно, претензий не имею. Но я думаю, что он может больше помочь команде не только в атаке.

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Я собираюсь сначала поговорить с ним с глазу на глаз, не буду делать это в СМИ. Мы считаем его одним из лучших игроков в мире, несомненно. Но мы бы хотели, чтобы он сделал еще больше для команды. Да, он оформил три гола, но у него есть потенциал, чтобы развиваться во всех сферах игры. Он амбициозен, мы тоже. Мбаппе не имеет права останавливаться", – цитирует Луиса Энрике L'equipe.

Напомним, что ПСЖ в 12-м туре разгромил Реймс. Килиан Мбаппе в матче оформил хет-трик, что и принесло победу парижанам.

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