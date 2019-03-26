Луїс Енріке покинув табір збірної Іспанії через сімейні обставини – Рамос у соцмережах підтримав тренера

Наставник збірної Іспанії Луїc Енріке не буде присутній на матчі 2-го туру відбору до Євро-2020 проти Мальти.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке через форс-мажорні обставини покинув табір команди та не буде керувати командою у сьогоднішньому матчі проти Мальти в рамках 2-го туру кваліфікації на Євро-2020.

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Повідомляється, що тренер вирушив до Іспанії у зв'язку з сімейними обставинами. Керувати діями "Фурії Рохи" буде асистент Енріке Роберт Морено, повідомляє Marca.

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос підтримав тренера у соцмережах. "Містере, ми дуже шкодуємо через ці новини. Знайте, що команда з вами до смерті та зробить усе, щоб перемогти сьогодні. Сім'я – це святе. Ми переможемо для вас. Багато сил та сміливості. Обіймаємо", – написав Рамос у Twitter.

Цікаво, що незабаром пост був видалений, проте згодом з'явився знову.

Матч Мальта – Іспанія розпочнеться о 21:45. Нагадаємо, в першому турі Іспанія перемогла Норвегію. Саме Рамос у тому матчі забив вирішальний гол ударом з пенальті.