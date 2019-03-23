Євро-2020: Іспанія здобула непросту домашню перемогу над Норвегією

В рамках першого туру відбору до Євро-2020 збірна Іспанії завдяки голам Родріго Морено та Серхіо Рамоса переграла Норвегію (2:1).

Іспанці розпочали поєдинок у високому темпі, з перших секунд залишивши Норвегію без м'яча. В своїх атаках господарі не гребували подачами в штрафний, які несподівано часто призводили до небезпеки: так, вже на 5-й хвилині Альваро Мората замкнув навіс з правого флангу ударом по центру – Руне Ярстейн парирував. Серія передач від фулбеків призвела до кількох стандартів, а на 16-й хвилині все завершилось взяттям воріт: Жорді Альба увімкнувся та прострілив з лівого краю на лінію воротарського, а вільний Родріго спокійно розстріляв голкіпера – 1:0.

Господарі після голу не збавили тиск, затиснувши суперника на його половині поля та організовуючи момент за моментом. Особливо виділялися Родріго та Мората: так, перший на 20-й хвилині прихованим ударом зовнішньою стороною стопи змусив Ярстейна виконувати суперсейв, а другий на 21-й замкнув подачу з кутового точно в руки воротарю. Крім того, Альваро на 33-34 хвилинах пробивав головою під дальню стійку, але спочатку Норвегію врятував голкіпер, а потім і сам форвард не влучив.

Скандинави не бажали залишатися хлопчиками для биття. Їм мало що вдавалося, але на 31-й хвилині "вікінги" ледь не відігрались: так, Хенріксен відкрився у вільній зоні на правому фланзі, увійшов на край карного майданчика та прострілив вздовж воріт на Ельюнуссі – втім, замість удару по воротах м'яч відскочив від нього вбік. Іспанців це змусило збільшити оберти: так, на 37-й Родріго після двох поперечних передач п'яткою у штрафному пробив повз праву стійку з рикошетом, а на 38-й Іньїго Мартінес вистрілив нею ж після розіграшу кутового – круглий пройшов поруч з воротами! Зрештою, на 40-й Альба забив другий гол, але його скасували через офсайд.

Початок другого тайму від старту першого особливо не відрізнявся. Іспанія захопила ініціативу та провела серію подач, але цього разу норвезькі захисники грали більш надійно. Гості навіть вискочили в кілька перспективних контратак, найцікавішу з яких на 52-й хвилині лівим флангом розігнав Кінг – втім, його фінальний простріл вибили центрбеки господарів. На 59-й же Серхіо Рамос міг подвоїти перевагу "Фурії Рохи", замкнувши навіс одноклубника Себальйоса на дальню стійку, але м'яч після його удару з правої пролетів над поперечиною.

Ларс Лагербек склавши руки не сидів, знявши Едегора та випустивши нападника нідерландського АЗ Бйорна Йонсона – і це спрацювало! На 63-й хвилині гостям вдалася непогана атака, в якій іспанцям довелося вибити м'яч на кутовий; Йонсен після подачі з першого корнера пробив з рикошетом над воротами, а з наступного заробив пенальті – це Іньїго Мартінес притримав його у власному штрафному. Джожуа Кінг підійшов до "точки" та впевнено зрівняв рахунок, зробивши заявку на сенсацію.

Іспанці завелися та пішли уперед. Особливо активним був Мората, який вже на 67-й хвилині втратив шикарну можливість відзначитись, неточно замкнувши подачу Себальйоса ударом головою з лінії воротарського. За дві хвилини він повністю виправдався за марнотратство: Альваро зачепився за обрізку Нордтвейта в напрямі свого голкіпера, увійшов на лівий край штрафного та отримав по ногах від Ярстейна – арбітр одразу ж вказав на "11 метрів". Серхіо Рамос з пенальті не став щось вигадувати, знову забивши паненкою.

Після цього підопічні Луїса Енріке вже не дозволяли норвезцям тривожити власні ворота. "Червоні" забрали м'яч, проводили позиційні атаки в розміреному темпі та ефективно пресингували, не даючи супернику швидко просуватися уперед. В такому руслі поєдинок і підійшов до фінального свистка, хоча на останніх хвилинах гостям вдалося створити кілька небезпечних моментів. Зрештою, матч завершився дуже непростою перемогою збірної Іспанії, яка разом зі шведами очолила групу F.